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Молодые специалисты из Рязани рассказали о трудностях поиска работы
Молодые специалисты из Рязани рассказали о трудностях поиска работы, сообщила компания SuperJob. За последний год вакансий стало на 18% меньше, а резюме увеличилось на 32%. Начинающим специалистам сложнее найти работу: они оценили уровень трудоустройства в 7,3 из 10, а выпускники 2025 года — в 7,9. 62% опрошенных отметили отсутствие опыта работы как главную проблему. 23% недовольны стартовыми зарплатами, а 20% считают, что вакансий недостаточно. 7% указали на высокую конкуренцию. Среди других барьеров — гендерные стереотипы, нехватка практических навыков, тесты при трудоустройстве и сложный график работы. Только 6% респондентов не столкнулись с трудностями.

Молодые специалисты из Рязани рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются при поиске работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

За последний год количество вакансий уменьшилось на 18%, а резюме стало больше на 32%. После двух лет нехватки кадров работодатели стали более осторожными в найме, и зарплаты перестали расти так быстро. В таких условиях начинающим специалистам стало сложнее найти работу. Они оценили уровень сложности трудоустройства в среднем на 7,3 из 10, а выпускники 2025 года — на 7,9 балла.

Главной проблемой для 62% опрошенных стало отсутствие опыта работы. 23% выпускников недовольны стартовыми зарплатами, а 20% отметили, что вакансий, подходящих под их требования, недостаточно. Высокую конкуренцию на рынке труда указали 7% участников опроса.

Также молодые специалисты упомянули о таких барьерах, как гендерные стереотипы и нехватка практических навыков. Среди других проблем они выделили тесты при трудоустройстве, отсутствие обучения и наставничества, сложный график работы и трудности с составлением резюме.

Только 6% респондентов сообщили, что не испытывали никаких трудностей при поиске работы.