Мишустин: ВВП РФ за семь месяцев вырос на 0,6%

ВВП России за январь-июль 2026 года вырос на 0,6%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума, пишет ТАСС. По его словам, финансовая система страны работает стабильно. Уровень безработицы сохраняется около исторических минимумов и примерно втрое ниже показателя в еврозоне.

ВВП России за январь-июль 2026 года вырос на 0,6%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума, пишет ТАСС.

По его словам, финансовая система страны работает стабильно. Уровень безработицы сохраняется около исторических минимумов и примерно втрое ниже показателя в еврозоне.

Мишустин отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря последовательной экономической политике и усилиям российского бизнеса.