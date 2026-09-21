Guardian допустила приближение нового финансового кризиса

Британская газета Guardian допустила возможность нового финансового кризиса на фоне роста цен на нефть, распродажи государственных облигаций и опасений вокруг развития искусственного интеллекта. Автор публикации отметил, что сентябрь исторически не раз становился началом крупных финансовых потрясений. Рост цен на нефть повышает стоимость топлива и усиливает инфляционное давление, а распродажа гособлигаций происходит на рынках разных стран. Кроме того, руководители компаний в сфере ИИ предупреждают о рисках слишком быстрого развития отрасли.

Британская газета Guardian допустила возможность нового финансового кризиса на фоне роста цен на нефть, распродажи государственных облигаций и опасений вокруг развития искусственного интеллекта.

Автор публикации отметил, что сентябрь исторически не раз становился началом крупных финансовых потрясений. В качестве примеров он привел отказ Великобритании от золотого стандарта в 1931 году, исключение фунта из европейского механизма обменных курсов в 1992 году и начало мирового кризиса после краха Lehman Brothers в 2008 году.

По мнению автора, нынешняя ситуация также дает поводы для беспокойства. Рост цен на нефть повышает стоимость топлива и усиливает инфляционное давление, а распродажа гособлигаций происходит на рынках разных стран. Кроме того, руководители компаний в сфере ИИ предупреждают о рисках слишком быстрого развития отрасли.

При этом Guardian отмечает, что опасения могут оказаться преувеличенными. Последствия проблем с судоходством через Ормузский пролив пока оказались менее серьезными, чем ожидалось, а напряженность на рынке облигаций может ослабнуть.