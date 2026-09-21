Эксперт: рынок аренды жилья может изменить динамику до конца 2026 года

Эксперт Финансового университета Ольга Борисова сообщила, что рынок долгосрочной аренды жилья в России до конца 2026 года может сохранить устойчивый спрос и умеренный рост ставок, однако динамика может измениться. Увеличение предложения квартир будет сдерживать цены, а также снижение ключевой ставки и новые программы доступного жилья могут привести к их снижению. В ближайшие шесть месяцев ожидается умеренный рост доходности аренды, но сдерживающим фактором станет рост предложения на вторичном рынке из-за сдачи новых жилых комплексов. В настоящее время высокий спрос на съемное жилье поддерживается высокими ставками по ипотеке, что заставляет часть потенциальных покупателей откладывать приобретение квартиры и продолжать арендовать жилье.

Эксперт Финансового университета Ольга Борисова сообщила, что рынок долгосрочной аренды жилья в России до конца 2026 года может сохранить устойчивый спрос и умеренный рост ставок. Однако после этого динамика может измениться. Об этом пишет URA.ru.

По словам Борисовой, увеличение предложения квартир будет сдерживать цены, а также снижение ключевой ставки и новые программы доступного жилья могут привести к их снижению.

В ближайшие шесть месяцев ожидается умеренный рост доходности аренды, но сдерживающим фактором станет рост предложения на вторичном рынке из-за сдачи новых жилых комплексов. В настоящее время высокий спрос на съемное жилье поддерживается высокими ставками по ипотеке, что заставляет часть потенциальных покупателей откладывать приобретение квартиры и продолжать арендовать жилье. Рынок также получает дополнительное предложение от собственников инвестиционных квартир, приобретенных в период массовой льготной ипотеки.