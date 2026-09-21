Эксперт рассказала, что будет с рублем после выборов

Итоги выборов в Госдуму не приведут к резким колебаниям курса рубля. Об этом агентству «Прайм» заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее словам, на курс рубля сейчас влияют цены на нефть, ключевая ставка ЦБ и продажи экспортной выручки. При этом давление на российскую валюту сохраняется из-за санкций и укрепления доллара на мировом рынке. Проценко ожидает, что до конца сентября евро будет торговаться в диапазоне 95,89-99,20 рубля, а юань — 12,30-12,75 рубля. По ее мнению, доллар в базовом сценарии останется вблизи текущих значений.

Итоги выборов в Госдуму не приведут к резким колебаниям курса рубля. Об этом агентству «Прайм» заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По ее словам, на курс рубля сейчас влияют цены на нефть, ключевая ставка ЦБ и продажи экспортной выручки. При этом давление на российскую валюту сохраняется из-за санкций и укрепления доллара на мировом рынке.

Проценко ожидает, что до конца сентября евро будет торговаться в диапазоне 95,89-99,20 рубля, а юань — 12,30-12,75 рубля. По ее мнению, доллар в базовом сценарии останется вблизи текущих значений.

Финансист отметила, что изменение геополитической ситуации может повлиять на валютный рынок и нарушить этот сценарий.