Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян

Инициаторы предлагают банкам учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов. Кроме того, регулятор проработает включение в ПДН рассрочек от застройщиков.

Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на проект основных направлений развития финрынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

Инициаторы предлагают банкам учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов.

Кроме того, регулятор проработает включение в ПДН рассрочек от застройщиков.