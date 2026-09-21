Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян
Инициаторы предлагают банкам учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов. Кроме того, регулятор проработает включение в ПДН рассрочек от застройщиков.
Долги по ЖКУ и алиментам могут включить в долговую нагрузку россиян. Об этом пишут «
Инициаторы предлагают банкам учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по коммунальным услугам, услугам связи и алиментам, если дело дошло до судебных приставов.
Кроме того, регулятор проработает включение в ПДН рассрочек от застройщиков.