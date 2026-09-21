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ЦБ РФ оставил курс доллара на 22 сентября выше 84 рублей
Центральный банк России установил официальный курс валют на вторник, 22 сентября. Об этом пишет РБК. Согласно информации на сайте регулятора, курс доллара США составил ₽84,0954, евро — ₽96,3733, а юаня — ₽12,5448. В выходные и понедельник, 21 сентября, курсы валют были следующими: доллар — ₽84,1975, евро — ₽96,6671, юань — ₽12,5670. Так, доллар подешевел на 10,21 копейки, евро — на 29,38 копейки, а юань — на 2,22 копейки.

Центральный банк России установил официальный курс валют на вторник, 22 сентября. Об этом пишет РБК.

Согласно информации на сайте регулятора, курс доллара США составил ₽84,0954, евро — ₽96,3733, а юаня — ₽12,5448.

В выходные и понедельник, 21 сентября, курсы валют были следующими: доллар — ₽84,1975, евро — ₽96,6671, юань — ₽12,5670. Так, доллар подешевел на 10,21 копейки, евро — на 29,38 копейки, а юань — на 2,22 копейки.