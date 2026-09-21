Bloomberg: Европа хочет убедить Трампа передать Украине больше ракет для Patriot
Отмечается, что европейские лидеры хотят оказать давление на американского президента «с целью лоббировать поставки Киеву дополнительных ракет для комплексов Patriot». Помимо этого, в публикации уточняется, что страны Европы в рамках подготовки к зиме тайно поставляют Киеву отопительное оборудование. Один из европейских чиновников также выразил мнение в беседе с агентством, что если Украина «не переживет эту зиму», то может проиграть.
Европа хочет убедить президента США Дональда Трампа передать Украине больше ракет для Patriot. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передало 21 сентября ТАСС.
Отмечается, что европейские лидеры хотят оказать давление на американского президента «с целью лоббировать поставки Киеву дополнительных ракет для комплексов Patriot».
Помимо этого, в публикации уточняется, что страны Европы в рамках подготовки к зиме тайно поставляют Киеву отопительное оборудование.
Один из европейских чиновников также выразил мнение в беседе с агентством, что если Украина «не переживет эту зиму», то может проиграть.