Аксаков допустил снижение ключевой ставки в начале 2027 года

Банк России может начать снижать ключевую ставку в начале 2027 года, если инфляция начнет замедляться. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, решение также будет зависеть от проекта федерального бюджета. Аксаков отметил, что ситуация с топливом уже находится под контролем, а теперь одним из главных факторов остается инфляция. По мнению депутата, ЦБ будет снижать ставку постепенно. Первый шаг может составить 0,25 процентного пункта, а в дальнейшем снижение может быть более заметным в зависимости от инфляции.

Банк России может начать снижать ключевую ставку в начале 2027 года, если инфляция начнет замедляться. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, решение также будет зависеть от проекта федерального бюджета. Аксаков отметил, что ситуация с топливом уже находится под контролем, а теперь одним из главных факторов остается инфляция.

По мнению депутата, ЦБ будет снижать ставку постепенно. Первый шаг может составить 0,25 процентного пункта, а в дальнейшем снижение может быть более заметным в зависимости от инфляции.

При этом Аксаков отметил, что повышение ставок по депозитам в некоторых банках может свидетельствовать о том, что рынок пока не ожидает скорого снижения ключевой ставки.