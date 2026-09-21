Адвокат рассказал, как взыскать деньги за поломку машины из-за некачественного бензина

Адвокат Эмин Гейдаров рассказал, что при подозрении на поломку авто от некачественного топлива, машину лучше доставить в сервис на эвакуаторе и зафиксировать неисправности. Затем потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза автомобиля, подтверждающая связь между качеством бензина и поломкой. По словам адвоката, после экспертизы владельцу АЗС нужно направить письменную претензию с требованием оплатить ремонт и компенсировать расходы на исследования и эвакуатор. Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист может обратиться в суд. Помимо стоимости ремонта и экспертизы, закон позволяет потребовать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в размере 50% присужденной суммы, добавил Гейдаров.

Адвокат рассказал, как взыскать деньги за поломку машины из-за некачественного бензина. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Адвокат Эмин Гейдаров рассказал, что при подозрении на поломку авто от некачественного топлива, машину лучше доставить в сервис на эвакуаторе и зафиксировать неисправности. Затем потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза автомобиля, подтверждающая связь между качеством бензина и поломкой.

По словам адвоката, после экспертизы владельцу АЗС нужно направить письменную претензию с требованием оплатить ремонт и компенсировать расходы на исследования и эвакуатор.

Если компания откажется возмещать ущерб, автомобилист может обратиться в суд. Помимо стоимости ремонта и экспертизы, закон позволяет потребовать компенсацию морального вреда, неустойку и штраф в размере 50% присужденной суммы, добавил Гейдаров.