26 питомцев нашли своих хозяев на выставке в рязанской Лесопарке

В Лесопарке прошла заключительная в этом сезоне благотворительная выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой!», организованная городской «Службой по контролю за безнадзорными животными». Об этом сообщили на сайте администрации Рязани. В итоге 14 собак и 12 кошек нашли своих новых хозяев и обрели дом. Всего на выставке было представлено 74 собаки и 20 кошек из приютов и от волонтеров. Отмечается, что рязанцы смогли также посетить мастер-классы, сделать аквагрим, отведать угощения и принять участие в благотворительной акции «Домики желаний». Помимо этого, на территории работала осенняя ярмарка рукоделия.

В Лесопарке прошла заключительная в этом сезоне благотворительная выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой!», организованная городской «Службой по контролю за безнадзорными животными». Об этом сообщили на сайте администрации Рязани.

В итоге 14 собак и 12 кошек нашли своих новых хозяев и обрели дом. Всего на выставке было представлено 74 собаки и 20 кошек из приютов и от волонтеров.

Отмечается, что рязанцы смогли также посетить мастер-классы, сделать аквагрим, отведать угощения и принять участие в благотворительной акции «Домики желаний». Помимо этого, на территории работала осенняя ярмарка рукоделия.