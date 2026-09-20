За неделю в рязанскую ОКБ санавиацией доставили одного пациента

С 11 по 17 сентября в приемное отделение ОКБ поступили 1 154 человека. Об этом сообщили в медучреждении. За неделю планово госпитализировали 418 человек. Экстренно приняли 375 пациентов. Получил помощь амбулаторно 361 рязанец. К самым распространенным обращениям в больнице отнесли следующие: инсульт, инфаркт, черепно-мозговые травмы, аппендицит, язву, гастрит, переломы. Одного пациента доставили в больницу санавиацией. В публикации напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.