Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 20
20°
Пнд, 21
22°
Втр, 22
22°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 83.95 / 85.50 20/09 07:00
Нал. EUR 97.90 / 100.00 20/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
2 839
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
649
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 484
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области расчистили крышу разрушенного храма пророка Илии
В селе Абакумово Пронского района 18 сентября с крыши разрушенного храма пророка Илии убрали деревья и кустарники. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии. Отмечается, что расчистка крыши — необходимый этап консервации здания: удаление разросшейся растительности помогает остановить дальнейшее разрушение кладки и конструкций. Справка: Храм пророка Илии в селе Абакумово — часть исторического, культурного и духовного наследия Рязанской области. Здание строили примерно между 1880 и 1909 годами. В советское время храм закрыли, он подвергся разорению и стал разрушаться. Последние десятилетия он не действует.

В селе Абакумово Пронского района 18 сентября с крыши разрушенного храма пророка Илии убрали деревья и кустарники. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Отмечается, что расчистка крыши — необходимый этап консервации здания: удаление разросшейся растительности помогает остановить дальнейшее разрушение кладки и конструкций.

Справка от Рязанской епархии:

Храм пророка Илии в селе Абакумово — часть исторического, культурного и духовного наследия Рязанской области. Здание строили примерно между 1880 и 1909 годами. В советское время храм закрыли, он подвергся разорению и стал разрушаться. Последние десятилетия он не действует.