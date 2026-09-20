В Рязанской области расчистили крышу разрушенного храма пророка Илии

В селе Абакумово Пронского района 18 сентября с крыши разрушенного храма пророка Илии убрали деревья и кустарники. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии. Отмечается, что расчистка крыши — необходимый этап консервации здания: удаление разросшейся растительности помогает остановить дальнейшее разрушение кладки и конструкций. Справка: Храм пророка Илии в селе Абакумово — часть исторического, культурного и духовного наследия Рязанской области. Здание строили примерно между 1880 и 1909 годами. В советское время храм закрыли, он подвергся разорению и стал разрушаться. Последние десятилетия он не действует.

В селе Абакумово Пронского района 18 сентября с крыши разрушенного храма пророка Илии убрали деревья и кустарники. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Отмечается, что расчистка крыши — необходимый этап консервации здания: удаление разросшейся растительности помогает остановить дальнейшее разрушение кладки и конструкций.

Справка от Рязанской епархии:

Храм пророка Илии в селе Абакумово — часть исторического, культурного и духовного наследия Рязанской области. Здание строили примерно между 1880 и 1909 годами. В советское время храм закрыли, он подвергся разорению и стал разрушаться. Последние десятилетия он не действует.