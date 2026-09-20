В Госстройнадзоре сообщили о возведении нового складского комплекса в Рязани

Отмечается, что в Рязани продолжается строительство нового складского комплекса. Он будет предназначен для хранения металлической тары, включая банки и крышки для консервации. По данным Госстройнадзора, проект здания предусматривает разделение пространства на две основные части. В главной зоне будет размещаться продукция. Вспомогательная часть объекта отведена под административные и бытовые помещения.

В Госстройнадзоре сообщили о возведении нового складского комплекса в Рязани. Об этом 18 сентября написали в соцсетях регионального ведомства.

Отмечается, что в Рязани продолжается строительство нового складского комплекса. Он будет предназначен для хранения металлической тары, включая банки и крышки для консервации.

По данным Госстройнадзора, проект здания предусматривает разделение пространства на две основные части. В главной зоне будет размещаться продукция. Вспомогательная часть объекта отведена под административные и бытовые помещения.

Фото: группа Госстройнадзора Рязанской области в «ВК».