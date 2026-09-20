В центре Рязани неизвестные повалили дорожный знак на проезжую часть

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на Первомайском проспекте. На кадрах видно, что молодые люди повалили дорожный знак на проезжую часть. Один из них снимал происходящее на телефон.