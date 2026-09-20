Солотчинское шоссе встало в пробку из-за ДТП

Затор образовался вечером в воскресенье, 20 сентября. Согласно данным сервиса, движение затруднено от моста через Оку до села Поляны в сторону города. Как сообщили водители, пробка собралась из-за ДТП. Отмечается, что авария случилась перед мостом. Официальная информация уточняется.