Рязанские волонтеры помогли заблудившимся грибникам выйти из леса
Группа грибников заблудилась в районе поселка Варские Рязанского округа. Волонтеры сориентировали людей. Их направили в Варские по указателю, размещенному добровольцами в рамках проекта «Стрелки». Помимо этого, волонтеры нашли и эвакуировали женщину, заблудившуюся в районе села Аделино Шиловского округа.
Рязанские волонтеры помогли заблудившимся грибникам выйти из леса. Об этом 19 сентября сообщили в группе ПСО «Мещера».
Группа грибников заблудилась в районе поселка Варские Рязанского округа. Волонтеры сориентировали людей. Их направили в Варские по указателю, размещенному добровольцами в рамках проекта «Стрелки».
Помимо этого, волонтеры нашли и эвакуировали женщину, заблудившуюся в районе села Аделино Шиловского округа.
Фото: группа ПСО «Мещера» в «ВК».