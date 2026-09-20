Рязанские волонтеры помогли заблудившимся грибникам выйти из леса

Группа грибников заблудилась в районе поселка Варские Рязанского округа. Волонтеры сориентировали людей. Их направили в Варские по указателю, размещенному добровольцами в рамках проекта «Стрелки». Помимо этого, волонтеры нашли и эвакуировали женщину, заблудившуюся в районе села Аделино Шиловского округа.