Рязанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы
Об этом сообщил губернатор Павел Малков 20 сентября. По его словам, воспитанница спортшколы «Комета» получила золотую медаль в весовой категории до 78 кг на турнире в Северной Македонии.
Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала золотую медаль на Кубке Европы. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 20 сентября.
По его словам, воспитанница спортшколы «Комета» получила золотую медаль в весовой категории до 78 кг на турнире в Северной Македонии.
Фото взято из канала Павла Малкова в мессенджере «Макс».