Рязанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы

Об этом сообщил губернатор Павел Малков 20 сентября. По его словам, воспитанница спортшколы «Комета» получила золотую медаль в весовой категории до 78 кг на турнире в Северной Македонии.