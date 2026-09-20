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Рязанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы
Об этом сообщил губернатор Павел Малков 20 сентября. По его словам, воспитанница спортшколы «Комета» получила золотую медаль в весовой категории до 78 кг на турнире в Северной Македонии.

Рязанская дзюдоистка Кристина Коновалова завоевала золотую медаль на Кубке Европы. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 20 сентября.

По его словам, воспитанница спортшколы «Комета» получила золотую медаль в весовой категории до 78 кг на турнире в Северной Македонии.

Фото взято из канала Павла Малкова в мессенджере «Макс».