Рязанцы сообщили об избиении мужчины

Отмечается, что инцидент произошел в Олимпийском городке вечером 18 сентября. На опубликованных кадрах видно, что конфликт начался на парковке: двое молодых людей достали мужчину из машины и распылили в его сторону спрей. Очевидцы предположили, что это был газовый баллончик. Затем, как следует из видео, мужчина сел на тротуар; его начали бить и пытались связать. При этом он звал на помощь и представлялся курьером. Прохожие откликнулись. Первым подошел мужчина, которому один из молодых людей предоставил якобы удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Однако прохожий заявил, что документ фальшивый. После подошли еще несколько человек, которые просили отпустить мужчину.

Рязанцы сообщили об избиении мужчины. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в Олимпийском городке вечером 18 сентября. На опубликованных кадрах видно, что конфликт начался на парковке: двое молодых людей достали мужчину из машины и распылили в его сторону спрей. Очевидцы предположили, что это был газовый баллончик.

Затем, как следует из видео, мужчина сел на тротуар; его начали бить и пытались связать. При этом он звал на помощь и представлялся курьером. Прохожие откликнулись. Первым подошел мужчина, которому один из молодых людей предоставил якобы удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Однако прохожий заявил, что документ фальшивый. После подошли еще несколько человек, которые просили отпустить мужчину. Они собирались вызвать полицию.

Причины конфликта не указаны. Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.

Видео: соцсети.