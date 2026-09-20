РКН зафиксировал вмешательство извне в процесс выборов

Отмечается, что запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. Также создаются различные боты для попыток повлиять на процесс выборов. По словам Ижко, появляются подложные аккаунты в соцсетях политических партий, осуществляется спам-рассылка, идут вбросы фейков о взломе системы ГАС «Выборы» и призывы к участию в несанкционированных мероприятиях. Кроме того, как указал он, создается искусственная видимость массового общественного недовольства путем накрутки комментариев под новостями про выборы в интернет-изданиях.

РКН зафиксировал вмешательство извне в процесс выборов. Об этом сообщил заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко в ЦИК России, передало 20 сентября ТАСС.

Отмечается, что запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. Также создаются различные боты для попыток повлиять на процесс выборов.

По словам Ижко, появляются подложные аккаунты в соцсетях политических партий, осуществляется спам-рассылка, идут вбросы фейков о взломе системы ГАС «Выборы» и призывы к участию в несанкционированных мероприятиях. Кроме того, как указал он, создается искусственная видимость массового общественного недовольства путем накрутки комментариев под новостями про выборы в интернет-изданиях.

Помимо этого, зафиксировано более полутора тысяч DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы с зарубежного сегмента интернета.

В РКН подчеркнули, что атаки не повлияли на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий.