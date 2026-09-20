Под Рязанью потушили загоревшуюся легковушку

Легковушка горела в селе Житово Рыбновского округа. На тушение выезжали четыре сотрудника МЧС, две пожарные машины. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Отмечается, что огнём повреждён моторный отсек. Пострадавших нет.