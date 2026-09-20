Под Рязанью потушили загоревшуюся легковушку
Легковушка горела в селе Житово Рыбновского округа. На тушение выезжали четыре сотрудника МЧС, две пожарные машины. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Отмечается, что огнём повреждён моторный отсек. Пострадавших нет.
Под Рязанью потушили загоревшуюся легковушку. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Легковушка горела в селе Житово Рыбновского округа. На тушение выезжали четыре сотрудника МЧС, две пожарные машины.
Площадь возгорания составила 18 квадратных метров.
Отмечается, что огнём повреждён моторный отсек.
Пострадавших нет.