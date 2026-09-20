Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Днем местами пройдёт небольшой дождь. Ветер прогнозируют южный, до 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днём — +21…+26°С.