Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Днем местами пройдёт небольшой дождь. Ветер прогнозируют южный, до 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днём — +21…+26°С.
Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В области будет переменная облачность. Днем местами пройдёт небольшой дождь.
Ветер прогнозируют южный, до 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днём — +21…+26°С.