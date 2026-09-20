19-летней рязанке грозит срок за передачу банковских карт мошенникам

Полицейские установили, что девушка в канале мессенджера нашла предложение о подработке. За 20 тысяч рублей она согласилась предоставить неизвестному свои счета в двух банках, к которым были привязаны карты. «Таким образом, рязанка предоставила возможность использовать третьим лицам свои счета в теневых финансовых операциях», — отметили в полиции. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы.

19-летней жительнице Рязани грозит срок за передачу банковских карт мошенникам. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские установили, что девушка в канале мессенджера нашла предложение о подработке. За 20 тысяч рублей она согласилась предоставить неизвестному свои счета в двух банках, к которым были привязаны карты.

«Таким образом, рязанка предоставила возможность использовать третьим лицам свои счета в теневых финансовых операциях», — отметили в полиции.

Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы.