Во время купального сезона в Рязанской области утонули 7 человек

Купальный сезон официально завершился на территории Рязанской области 31 августа. В регионе функционировало 45 пляжей, 5 из них в Рязани. Во время купального сезона в регионе утонуло 7 человек, из них 2 подростка по 17 лет. В МЧС отметили, что за аналогичный период прошлого года утонуло 8 человек, и среди них 3-е оказались детьми.

Во время купального сезона в Рязанской области утонули 7 человек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Купальный сезон официально завершился на территории Рязанской области 31 августа. В регионе функционировало 45 пляжей, 5 из них в Рязани.

Во время купального сезона в регионе утонуло 7 человек, из них 2 подростка по 17 лет.

В МЧС отметили, что за аналогичный период прошлого года утонуло 8 человек, и среди них 3-е оказались детьми.