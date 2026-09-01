Пляжный сезон официально завершился в Рязани

1 сентября пляжный сезон официально завершился в Рязани. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе мэрии. Пляжи закрылись на Борковских карьерах № 1, 2, 3, на реке Старице в районе Лысой горы в поселке Солотча и на Ореховом озере. В связи с завершением пляжного сезона с 1 сентября перевозка пассажиров по маршруту № 25 «площадь Свободы — озеро Ореховое» прекращается.

1 сентября пляжный сезон официально завершился в Рязани. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пляжи закрылись на Борковских карьерах № 1, 2, 3, на реке Старице в районе Лысой горы в поселке Солотча и на Ореховом озере.

В связи с завершением пляжного сезона с 1 сентября перевозка пассажиров по маршруту № 25 «площадь Свободы — озеро Ореховое» прекращается.

Напомним, купальный сезон в Рязани был открыт с 1 июня. Работали пять городских пляжей.