В Новой Москве восьмиклассник попытался зарезать учителя перед началом урока

Об этом сообщили в соцсетях. 14-летний мальчик, уроженец Таджикистана, пронес нож в школу и напал на преподавателя. Очевидцы инцидента вовремя остановили подростка, пострадавшего учителя госпитализировали с травмами. Мальчика задержали, на месте происшествия работают оперативные службы. Отмечается, что это уже третье нападение в школах с 1 сентября. В гимназии Башкортостана девятиклассник ударил ножом своего сверстника, который в данный момент находится в реанимации. Также известно, что семиклассница напала на учительницу в Красноярском крае, в результате чего пострадали семь человек.