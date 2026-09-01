В Красноярском крае семиклассница напала на учительницу с ножом 1 сентября

1 сентября в Красноярском крае семиклассница попыталась напасть на учительницу в школе. Об этом сообщили в соцсетях. Известно, что сначала девочка распылила на педагога перцовый баллончик, а затем атаковала ее ножом. На помощь пришла мама одного из учеников, которая смогла вытолкнуть нападавшую в коридор и предотвратить серьезные травмы учителя. В результате нападения пострадали 7 человек, из которых пятеро — дети. Все пострадавшие доставлены в больницу и получили необходимую медпомощь. Директор школы сообщила, что на месте работают следователи.

1 сентября в Красноярском крае семиклассница попыталась напасть на учительницу в школе. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что сначала девочка распылила на педагога перцовый баллончик, а затем атаковала ее ножом. На помощь пришла мама одного из учеников, которая смогла вытолкнуть нападавшую в коридор и предотвратить серьезные травмы учителя.

В результате нападения пострадали 7 человек, из которых пятеро — дети. Все пострадавшие доставлены в больницу и получили необходимую медпомощь. Директор школы сообщила, что на месте работают следователи.