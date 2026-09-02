В Госдуме заявили о возможных изменениях стратегии СВО после угрозы Зеленского

Россия может пересмотреть свою стратегию СВО, если Украина начнет террористические акты против международных авиакомпаний, летающих над её территорией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что такие действия Украины могут изменить подход России к СВО. В настоящее время Россия наносит точечные удары по объектам на Украине, стараясь избежать ущерба для гражданского населения. Однако в случае эскалации конфликта Россия будет готова нейтрализовать угрозы для своей и международной авиации.

Россия может пересмотреть свою стратегию проведения СВО в случае, если Украина начнет осуществлять террористические акты против международных авиакомпаний, летающих над российской территорией. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя угрозы украинского президента Владимира Зеленского, передает «Газете.Ru».

Парламентарий отметил, что если Украина будет проводить террористические акты, это может привести к изменению подхода России к проведению СВО. Он подчеркнул, что в настоящее время Россия наносит точечные удары по объектам на Украине, стараясь избежать ущерба для гражданского населения. Однако в случае эскалации конфликта со стороны Украины, Россия будет готова «выжигать» все средства, которые могут угрожать российской и международной гражданской авиации.

Колесник также призвал международные авиакомпании обратить внимание на угрозы Зеленского, подчеркнув, что Россия обеспечивает международную безопасность на фоне террористических действий Киева.

Напомним, что ранее Зеленский призвал авиакомпании отказаться от полетов над Россией из-за угроз со стороны украинских беспилотников, заявив о том, что российское небо становится опасным для авиации.