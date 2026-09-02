Угроза таки БПЛА продолжает действовать почти 10 часов в Рязанской области
Об этом сообщает РСЧС. Угрозу БПЛА в регионе объявили 2 сентября в 5:40. В 15:17 рязанцев предупредили, что угроза сохраняется. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Напомним, ночью над Россией сбили 130 беспилотников.
Беспилотная опасность в Рязанской области сохраняется уже почти 10 часов. Об этом сообщает РСЧС.
Угрозу БПЛА в регионе объявили 2 сентября в 5:40. В 15:17 рязанцев предупредили, что угроза сохраняется.
Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Напомним, ночью над Россией сбили 130 беспилотников.