Угроза таки БПЛА продолжает действовать почти 10 часов в Рязанской области

Об этом сообщает РСЧС. Угрозу БПЛА в регионе объявили 2 сентября в 5:40. В 15:17 рязанцев предупредили, что угроза сохраняется. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Напомним, ночью над Россией сбили 130 беспилотников.