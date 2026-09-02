Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили над Россией 130 БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны страны. Отмечается, что в период с 20:00 1 сентября до 8:00 2 сентября беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили над Россией 130 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что в период с 20:00 1 сентября до 8:00 2 сентября беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря

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