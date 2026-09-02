Рязанцев предупредили об отключении воды еще на нескольких улицах города
Об этом пишет РМПТС. Отмечается, что в 9:10 приостановлена подача горячего и холодного водоснабжения по адресам: Бирюзова ул.: 24к.2, 24к.3, 25, 26, 27, 28; Интернациональная ул.: 22, 22к.1, 22к.2, 23к.1; школа № 66. Причина — замена задвижек на насосах ХВС в домах 24 и 24к.1 по улице Бирюзова. В компании уточнили, что ориентировочно работы завершатся в 15:00. Ранее холодную воду отключили на четырех улицах Рязани.
Рязанцев предупредили об отключении воды на нескольких улицах города. Об этом пишет РМПТС.
Отмечается, что в 9:10 приостановлена подача горячего и холодного водоснабжения по адресам:
- Бирюзова ул.: 24к.2, 24к.3, 25, 26, 27, 28;
- Интернациональная ул.: 22, 22к.1, 22к.2, 23к.1;
- школа № 66.