Рязанцев предупредили об отключении воды еще на нескольких улицах города

Об этом пишет РМПТС. Отмечается, что в 9:10 приостановлена подача горячего и холодного водоснабжения по адресам: Бирюзова ул.: 24к.2, 24к.3, 25, 26, 27, 28; Интернациональная ул.: 22, 22к.1, 22к.2, 23к.1; школа № 66. Причина — замена задвижек на насосах ХВС в домах 24 и 24к.1 по улице Бирюзова. В компании уточнили, что ориентировочно работы завершатся в 15:00. Ранее холодную воду отключили на четырех улицах Рязани.