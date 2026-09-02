На четырех улицах Рязани отключат воду 2 сентября
Отмечается, что холодного водоснабжения не будет c 10:00 до 14:00 по адресам: 1-й Газетный переулок (Дядьково) 1-16, 16а, 17-21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53; 2-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 1а, 2-11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37; Садовая (Дядьково) 1, 1д, 5, 6, 8-12, 14-23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51; Центральная (Дядьково) 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133-139, 139а, 139 В, 140-146, 146а, 147-152а, 152, 153-157, 157а, 158-164, 164а, 165-168; Юбилейная (Дядьково) 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).
На четырех улицах Рязани отключат воду 2 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Отмечается, что холодного водоснабжения не будет c 10:00 до 14:00 по адресам:
- 1-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;
- 2-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37;
- Садовая (Дядьково) 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
- Центральная (Дядьково) 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 139а, 139 В, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152а, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 166, 167, 168;Юбилейная (Дядьково) 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).