На четырех улицах Рязани отключат воду 2 сентября

Отмечается, что холодного водоснабжения не будет c 10:00 до 14:00 по адресам: 1-й Газетный переулок (Дядьково) 1-16, 16а, 17-21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53; 2-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 1а, 2-11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37; Садовая (Дядьково) 1, 1д, 5, 6, 8-12, 14-23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51; Центральная (Дядьково) 120, 121, 122, 122а, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 128а, 129, 130, 131, 131а, 132, 132 корп.1, 133-139, 139а, 139 В, 140-146, 146а, 147-152а, 152, 153-157, 157а, 158-164, 164а, 165-168; Юбилейная (Дядьково) 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).