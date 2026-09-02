Появились кадры с крупного пожара в Рязанской области

Возгорание произошло 31 августа в 16:25 в селе Городец Спасского округа. В результате огнем поврежден дом по всей площади. Пожар тушили семь человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 72 м². Пострадавших нет.