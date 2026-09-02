В Рязанской области полностью сгорел жилой дом

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Возгорание произошло 31 августа в 16:25 в селе Городец Спасского округа. В результате огнем поврежден дом по всей площади. Пожар тушили семь человек и две единицы техники. Площадь возгорания составила 72 м². Также в ведомстве отметили, что за сутки в Рязанской области ликвидировали одно возгорание мусора и один техногенный пожар.