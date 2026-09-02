Германия пригрозила новыми санкциями против россиян

Евросоюз может в ближайшие недели расширить санкционный список и включить в него «большое число лиц». Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече министров иностранных дел стран Европы в Ирландии, передают BR и Handelsblatt. По словам Вадефуля, новые ограничения связаны с инцидентом с дроном в Лейпциге. Работа над расширением санкционного списка начнется в ближайшие недели.

Евросоюз может в ближайшие недели расширить санкционный список и включить в него «большое число лиц». Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на встрече министров иностранных дел стран Европы в Ирландии, передают BR и Handelsblatt.

По словам Вадефуля, новые ограничения связаны с инцидентом с дроном в Лейпциге. Работа над расширением санкционного списка начнется в ближайшие недели.

Россия считает западные санкции нелегитимными и неэффективными и выступает против военной помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия намерена ужесточить контроль при въезде в страну для граждан России.