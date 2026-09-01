Германия ужесточит контроль при въезде для граждан России

Германия намерена ужесточить контроль при въезде в страну для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix. «Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», — сказал Вадефуль. Заявление прозвучало после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Власти Германии заявляли о возможной причастности России к произошедшему, однако доказательств этого не представили.

Германия намерена ужесточить контроль при въезде в страну для граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

«Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», — сказал Вадефуль.

Заявление прозвучало после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Власти Германии заявляли о возможной причастности России к произошедшему, однако доказательств этого не представили.

5 августа сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Также сообщалось, что грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом, предположительно беспилотником.

Посольство России в Берлине выразило обеспокоенность заявлениями немецких властей и назвало произошедшее провокацией.