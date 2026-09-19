В Скопине школу обязали установить поручни после жалобы инвалида-участника СВО

Выяснилось, что наружная лестница, ведущая в здание образовательного учреждения, не оборудована поручнями. Это создавало трудности и делало небезопасным вход в школу для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно для тех, кто использует вспомогательные средства передвижения. По результатам проверки межрайонный прокурор внес представление директору школы. Руководство учреждения рассмотрело документ и удовлетворило требования надзорного ведомства — нарушение будет устранено.

Участник специальной военной операции, имеющий I группу инвалидности, добился устранения препятствий для своего ребенка в школе № 5 города Скопина. Мужчина обратился на личный прием к прокурору Рязанской области Дмитрию Коданёву с жалобой на отсутствие перильных ограждений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что наружная лестница, ведущая в здание образовательного учреждения, не оборудована поручнями. Это создавало трудности и делало небезопасным вход в школу для людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно для тех, кто использует вспомогательные средства передвижения.

По результатам проверки межрайонный прокурор внес представление директору школы. Руководство учреждения рассмотрело документ и удовлетворило требования надзорного ведомства — нарушение будет устранено.

Всего за последнюю неделю в органы прокуратуры Рязанской области поступило 715 обращений от граждан. По 225 из них были приняты конкретные меры и даны ответы по существу.

Чаще всего рязанцы жаловались на нарушения закона при приеме и регистрации заявлений о преступлениях (35 обращений), проблемы в сфере ЖКХ (34 обращения) и действия судебных приставов (27 обращений).

Иллюстративное фото.