В Рязанской области волонтеры нашли заблудившегося в лесу мотоциклиста

Мужчина не мог самостоятельно найти дорогу и был вынужден просить о помощи. Получив сигнал, поисковики незамедлительно выехали на место и организовали поисковые мероприятия. В итоге мотоциклиста удалось найти и безопасно эвакуировать. Медицинская помощь ему не понадобилась.

18 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» обнаружили и вывезли из леса мужчину на мотоцикле, который заблудился в районе села Мжакино в Спасском округе. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

Мужчина не мог самостоятельно найти дорогу и был вынужден просить о помощи. Получив сигнал, поисковики незамедлительно выехали на место и организовали поисковые мероприятия.

В итоге мотоциклиста удалось найти и безопасно эвакуировать. Медицинская помощь ему не понадобилась.