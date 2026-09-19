В Рязанской области пять военнослужащих вернулись из плена в 2026 году

В 2026 году благодаря взаимодействию ведомств удалось вернуть из плена пять военнослужащих рязанцев. Еще двум бойцам помогли решить вопросы прохождения военной службы, а одному человеку помогли восстановить документы.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова посетила Рязанскую область, где обсудила с губернатором Павлом Малковым обращения жителей региона. Основная часть запросов касается участников специальной военной операции и членов их семей.

В 2026 году благодаря взаимодействию ведомств удалось вернуть из плена пять военнослужащих рязанцев. Еще двум бойцам помогли решить вопросы прохождения военной службы, а одному человеку помогли восстановить документы.

«Во время поездки Яна Валерьевна оценила работу наших учреждений, в том числе геронтологического центра, центра „Семья“, Дворца Первых. Важно, чтобы все эти учреждения развивались и наполнялись жизнью, а людям там было комфортно и интересно. Также вместе посетили Рязанскую ВДНХ», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.