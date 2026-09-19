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В Рязани ожидается рост явки на выборах по сравнению с 2021 годом
Дмитрий Боков сообщил на первой пресс-сессии в Общественном штабе по наблюдению за выборами, что ожидает большей явки на выборах в Госдуму по сравнению с прошлыми годами. Свой прогноз он аргументировал текущей политической ситуацией в стране, отметив, что специальная военная операция сплотила общество и на участки придут те, кто ранее не считал нужным голосовать.

Ректор Рязанского государственного университета Дмитрий Боков заявил, что считает успешными выборы, если явка на них превысит показатели 2021 года. Об этом написали в ИД «Пресса».

Дмитрий Боков сообщил на первой пресс-сессии в Общественном штабе по наблюдению за выборами, что ожидает большей явки на выборах в Госдуму по сравнению с прошлыми годами. Свой прогноз он аргументировал текущей политической ситуацией в стране, отметив, что специальная военная операция сплотила общество и на участки придут те, кто ранее не считал нужным голосовать.

Также ректор отметил, что большинство преподавателей и сотрудников университета приняли решение проголосовать в первый день выборов.