В России кошки есть у 59% семей

Следом за РФ в рейтинге идут страны Восточной Европы: Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Исследователи связали это с тем, что кошки комфортно чувствуют себя в квартирах, они самостоятельны и требуют меньше места и затрат на содержание по сравнению с собаками. Одним из мировых центров любви к кошкам также стала Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошки живут в 47% домохозяйств, на Филиппинах — в 43%, а в Таиланде — в 42%.

Россия заняла первое место в мире по проценту семей с кошками. По данным аналитической платформы Seasia Stats за 2025-2026 годы, хотя бы одно такое животное есть примерно у 59% российских семей. Об этом сообщает издание Афиша Daily.

Следом за РФ в рейтинге идут страны Восточной Европы: Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Исследователи связали это с тем, что кошки комфортно чувствуют себя в квартирах, они самостоятельны и требуют меньше места и затрат на содержание по сравнению с собаками.

Одним из мировых центров любви к кошкам также стала Юго-Восточная Азия. В Индонезии кошки живут в 47% домохозяйств, на Филиппинах — в 43%, а в Таиланде — в 42%.