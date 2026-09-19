Стаю мошек засняли на выпечке в местном магазине в Рыбном

По словам возмущенных покупателей, мошки облюбовали сразу несколько отделов магазина. Больше всего их заметили на витринах со свежей выпечкой, а также на шоколаде и овощах. «Брать что-либо страшно, может, пора провести какую-нибудь санитарную обработку?» — возмущается автор публикации в соцсетях.

Жители Рыбного обеспокоены нашествием мошек в «Пятерочке», расположенной на улице Каштановой. В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлены полчища мелких насекомых прямо на выпечке.

По словам возмущенных покупателей, мошки облюбовали сразу несколько отделов магазина. Больше всего их заметили на витринах со свежей выпечкой, а также на шоколаде и овощах.

«Брать что-либо страшно, может, пора провести какую-нибудь санитарную обработку?» — возмущается автор публикации в соцсетях.