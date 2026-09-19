Рязанскую область накроет густой туман
По данным ведомства, ночью и утром 20 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-800 метров. Рязанцев призвали звонить по телефонам экстренных служб 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, если они стали свидетелями или участниками трагедии.
Рязанскую область накроет густой туман. Информацию об этом в метеопредупреждении для рязанцев опубликовали МЧС.
По данным ведомства, ночью и утром 20 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-800 метров.
Рязанцев призвали звонить по телефонам экстренных служб 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, если они стали свидетелями или участниками трагедии.