Рязанскую область накроет густой туман

По данным ведомства, ночью и утром 20 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-800 метров. Рязанцев призвали звонить по телефонам экстренных служб 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, если они стали свидетелями или участниками трагедии.