Рязанка угрожала убить пожилую соседку отверткой

По предварительным данным, конфликт произошел на почве бытовых разногласий. Утром в многоквартирном доме отключилось электричество. 62-летняя женщина вышла на лестничную площадку, чтобы проверить автоматические выключатели. Ее соседка, 50-летняя рязанка, увидев это в дверной глазок, ошибочно посчитала, что именно она виновата в аварии. Вооружившись отверткой, агрессор выбежала на площадку и обвинила пожилую рязанку в отключении света. 62-летняя пострадавшая попыталась объяснить ситуацию, но женщина с отверткой наперевес потребовала замолчать, в противном случае пообещав убить. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В Скопине рязанка угрожала убить пожилую соседку отверткой. Об этом сообщили в региональной полиции.

62-летняя местная жительница обратилась в межмуниципальный отдел МВД с сообщением о том, что соседка по лестничной площадке угрожает ей убийством, держа в руках отвертку. Заявительница была вынуждена запереться в собственной квартире из-за страха за свою жизнь.

Полиция прибыла на место происшествия.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве бытовых разногласий. Утром в многоквартирном доме отключилось электричество. 62-летняя женщина вышла на лестничную площадку, чтобы проверить автоматические выключатели. Ее соседка, 50-летняя рязанка, увидев это в дверной глазок, ошибочно посчитала, что именно она виновата в аварии. Вооружившись отверткой, агрессор выбежала на площадку и обвинила пожилую рязанку в отключении света. 62-летняя пострадавшая попыталась объяснить ситуацию, но женщина с отверткой наперевес потребовала замолчать, в противном случае пообещав убить.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.