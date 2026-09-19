Рязанцы в Ухоловском районе собрали два ведра паутинника за час

По словам любителей тихой охоты, грибы растут на одном и том же месте. При этом поляну достаточно посещать с периодичностью раз в два дня, чтобы снова собрать обильный урожай. Согласно открытым источникам, «паутинник триумфальный» или «приболотник белый» чаще всего встречается в смешанных и хвойных лесах, образуя микоризу с березой. Перед употреблением этот вид грибов требует обязательного предварительного отваривания для удаления горечи.

Рязанцы в Ухоловском районе собрали два ведра паутинника за час. Фото грибного «урожая» поделились в соцсетях.

По словам любителей тихой охоты, грибы растут на одном и том же месте. При этом поляну достаточно посещать с периодичностью раз в два дня, чтобы снова собрать обильный урожай.

Согласно открытым источникам, «паутинник триумфальный» или «приболотник белый» чаще всего встречается в смешанных и хвойных лесах, образуя микоризу с березой. Перед употреблением этот вид грибов требует обязательного предварительного отваривания для удаления горечи.