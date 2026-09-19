Рязанцы сообщили о вони в Семчине

Отмечается, что задымление и вонь рязанцы чувствовали ночью 19 сентября. «Они травят тысячи людей: младенцев, детей, беременных женщин, стариков, инвалидов… «, — написано в посте. Кроме того, автор публикации предложил использовать дроны для отслеживания подобных выбросов.

Рязанцы сообщили о вони в Семчине. По информации из социальных сетей, в районе промышленной зоны наблюдается задымление и неприятный запах.

Отмечается, что задымление и вонь рязанцы чувствовали ночью 19 сентября.

«Они травят тысячи людей: младенцев, детей, беременных женщин, стариков, инвалидов… «, — написано в посте.

Кроме того, автор публикации предложил использовать дроны для отслеживания подобных выбросов.