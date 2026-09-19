Росгвардия работала на футбольном матче в Рязани

За порядком на трибунах и прилегающей территории следили сотрудники Росгвардии и полиции. Они проверяли посетителей на входе и патрулировали окрестности стадиона. Встреча вызвала повышенный интерес болельщиков, так как команды находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. В итоге игра прошла без серьезных нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий.

17 сентября на стадионе «Рязань Арена» прошел матч 24-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги. Местный клуб «Рязань» играл против раменского «Сатурна», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Рязанской области.

За порядком на трибунах и прилегающей территории следили сотрудники Росгвардии и полиции. Они проверяли посетителей на входе и патрулировали окрестности стадиона.

Встреча вызвала повышенный интерес болельщиков, так как команды находятся рядом друг с другом в турнирной таблице. В итоге игра прошла без серьезных нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий.