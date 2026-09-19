Перед Солотчинским мостом в Рязани собралась пробка
Судя по «Яндекс-картам», наблюдается затруднение движение в сторону Солотчи. Вероятно, затор связан с дорожно-ремонтными работами у комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе.
Перед Солотчинским мостом в Рязани собралась пробка. Об этом сообщили в соцсетях 19 сентября.
Судя по «Яндекс-картам», наблюдается затруднение движение в сторону Солотчи.
Вероятно, затор связан с дорожно-ремонтными работами у комплекса «В некотором царстве» на Солотчинском шоссе.