На трассе под Рязанью произошло ДТП, очевидцы сообщили о возможных погибших

Накануне вечером на выезде из Рязани в сторону Москвы на трассе М-5 произошло ДТП. По информации из социальных сетей, в аварии столкнулись три автомобиля. Очевидцы утверждают, что в результате столкновения возможны погибшие. На текущий момент официального подтверждения этой информации не поступало.

Накануне вечером на выезде из Рязани в сторону Москвы на трассе М-5 произошло ДТП. По информации из социальных сетей, в аварии столкнулись три автомобиля.

Очевидцы утверждают, что в результате столкновения возможны погибшие.

На текущий момент официального подтверждения этой информации не поступало.