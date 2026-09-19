Мужчина с ружьем угрожал прохожим и автомобилистам в центре Рязани

По информации из поста, в районе Торговых рядов на улице Краснорядской был замечен мужчина преклонного возраста в состоянии, предположительно, алкогольного опьянения, который держал в руках предмет, похожий на обрез ружья. Судя по кадрам, с мужчиной находился другой рязанец. По словам очевидцев, мужчина направлял оружие в сторону проезжающих автомобилей и пешеходов. Официальной информации не поступало.

Вечером 18 сентября, около 20:00, в центре Рязани мужчина с ружьем угрожал прохожим и автомобилистам. Кадры опубликованы в соцсетях.

По информации из поста, в районе Торговых рядов на улице Краснорядской был замечен мужчина преклонного возраста в состоянии, предположительно, алкогольного опьянения, который держал в руках предмет, похожий на обрез ружья.

Судя по кадрам, с мужчиной находился другой рязанец.

По словам очевидцев, мужчина направлял оружие в сторону проезжающих автомобилей и пешеходов.

Официальной информации не поступало.